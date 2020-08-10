Премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства.

Во врем телеобращения к народу премьер-министр страны Хасан Диаб заявил об уходе всего кабинета в отставку. Ранее о своей отставке объявили четыре министра правительства. «Система коррупции оказалась сильнее ливанского государства», – сказал Хасан Диаб. В Бейруте уже третий день подряд продолжаются столкновения населения с силами правопорядка.

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Сформированный в январе кабинет министров собрался в понедельник, 10 августа, на заседание, во время которого министры выразили желание уйти в отставку. Ранее днем министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем приняла решение покинуть свой пост. Накануне о своей отставке объявили министр информации Ливана Манал Абдель Самад и министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар. Решение об отставке было принято на фоне массовых беспорядков и протестов в Бейруте, вызванных экономическим кризисом и взрывом в столичном порту.

Расследование причин взрыва в порту Бейрута было передано в судебный совет Ливана — высший судебный орган страны, решения которого не могут быть обжалованы. Во время визита в Бейрут 6 августа президент Франции Эмманюэль Макрон предложил начать международное расследование причин взрыва. Однако президент Ливана Мишель Аун отклонил это предложение.

Международная помощь населению Бейрута будет поступать «напрямую», минуя власти страны. Об этом было решено во время видеоконференции, проведенной в воскресенье, 9 августа, под эгидой ООН. К сегодняшнему дню было собрано 252,7 миллионов евро, сообщает агентство France-Presse.

В субботу премьер-министр Ливана заявлял, что готов остаться на своем посту еще два месяца, после чего он предложил провести внеочередные парламентские выборы в стране.

В то время, когда Хасан Диаб выступал с прощальной речью, возле здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки. Полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Массовые акции протеста проходят в Бейруте третий день. Ливанцы возлагают на правительство ответственность за трагедию в Бейрутском порту, где в течение многих лет хранились взрывчатые вещества.

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