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Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

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Светлана Алексиевич заявила, что, судя по тому, насколько жестоко действует ОМОН, «власть объявила войну собственному народу»
Светлана Алексиевич заявила, что, судя по тому, насколько жестоко действует ОМОН, «власть объявила войну собственному народу» REUTERS/Stringer/Files
RFI
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Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко выйти в отставку «пока не поздно».

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Такое заявление автор сделала в интервью белорусской службе «Радио Свобода», опубликованном вечером в среду, 12 августа.

Комментируя ситуацию в Беларуси, Алексиевич заявила, что, судя по тому, насколько жестоко действует ОМОН, «власть объявила войну собственному народу». Она так же отметила, что уверена в том, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы Светлане Тихановской, так как нет никого, «кто отстаивает его так, как отстаивал раньше». Выборы в Беларуси прошли 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, на них победил действующий президент Лукашенко, набрав 80%.

«Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», — обратилась к Лукашенко Алексиевич в интервью.

Уехавшую в Литву Светлану Тихановскую Алексиевич назвала «символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа». Также лауреат Нобелевской премии заявила, что «влюбилась в свой народ за последние несколько недель». «Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство», — сказала Светлана Алексиевич о белорусах, выходящих на протестные акции. 

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