Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко выйти в отставку «пока не поздно».

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Такое заявление автор сделала в интервью белорусской службе «Радио Свобода», опубликованном вечером в среду, 12 августа.

Комментируя ситуацию в Беларуси, Алексиевич заявила, что, судя по тому, насколько жестоко действует ОМОН, «власть объявила войну собственному народу». Она так же отметила, что уверена в том, что Александр Лукашенко проиграл президентские выборы Светлане Тихановской, так как нет никого, «кто отстаивает его так, как отстаивал раньше». Выборы в Беларуси прошли 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, на них победил действующий президент Лукашенко, набрав 80%.

«Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», — обратилась к Лукашенко Алексиевич в интервью.

Уехавшую в Литву Светлану Тихановскую Алексиевич назвала «символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа». Также лауреат Нобелевской премии заявила, что «влюбилась в свой народ за последние несколько недель». «Я им благодарна за то, что они сохранили наше достоинство», — сказала Светлана Алексиевич о белорусах, выходящих на протестные акции.

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