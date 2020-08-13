Неизвестные вооруженные люди пришли в офис «Яндекса» в Минске

Неизвестные вооруженные люди в форме пришли в офис «Яндекса» в Минске. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил телеграм-канал Nexta.

Реклама Читать далее

Информацию со ссылкой на источники в «Яндексе» подтвердили в The Bell и РБК.

Сообщается, что офис заблокирован, внутри остаются несколько сотрудников. В пресс-службе компании заявили, что выясняют детали происшедшего.

Белорусский офис «Яндекса» на проспекте Дзержинского в Минске был открыт в 2011 году. Помимо развития сервисов компании он занимается адаптацией продуктов к местной специфике.

Также Nexta и Euroradio сообщили об обысках в минском офисе Uber. ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» подтверждает эту информацию. В 2018 году «Яндекс» и Uber объединили часть бизнеса в Беларуси и работают совместно.

Со дня президентских выборов 9 августа в Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом и связью. Утром 10 августа пропал доступ к информационным сайтам TUT.by, БелТА, БелаПАН и к отдельным страницам на сайте ЦИК. Александр Лукашенко заявил, что власти не блокировали доступ в интернет, а перебои в его работе объяснил заграничным вмешательством. «Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил он. В «Белтелекоме» заявили, что на белорусские интернет-ресурсы совершаются многочисленные кибератаки из-за пределов страны, и именно это затрудняет доступ в сеть. 12 августа проблемы с сетью были частично устранены.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться