«Правило ABCD», запрет курения и «гонка вакцин» — как страны реагируют на рост случаев COVID-19

На фоне ухудшения санитарной обстановки все большее число стран вводят новые меры, чтобы противостоять пандемии COVID-19 и избежать повторного введения строгих ограничений общенационального характера.

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11 августа власти Франции приняли решение до конца октября продлить запрет на собрания с участием более 5 тысяч человек и ужесточить контроль за ношением защитных масок. Ношение маски является обязательным в транспорте и в закрытых общественных пространствах. В некоторых городах Франции (Париж, Лилль, Биарриц, Тур) также следует носить маску в наиболее людных местах на открытых пространствах. Решения об обязательности этой меры на улицах отданы на усмотрение местных властей и префектов департаментов. Они определяют места большого скопления народа (туристические улицы, открытые рынки, пляжи ит.д.), в которых за отсутствие маски гражданам грозит штраф.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире телеканала France2 в среду, 12 августа, заявил, что вводить обязательное ношение масок на открытых пространствах на общенациональном уровне не планируется. При этом он подчеркнул, что в местах, где ношение маски, по мнению властей, не является обязательным, граждане могут сами принять решение о том, носить ее или нет. Для этого Веран посоветовал пользоваться «правилом ABCD»: маску следует носить, когда человек находится в группе риска (À risques); в местах большого скопления людей (lieu Bondé); в закрытых пространствах (les endroits Clos), а также тогда, когда соблюдение безопасной дистанции (la Distance) невозможно.

Чуть ранее в министерстве здравоохранения Франции уже говорили о другом правиле, которым следует руководствоваться гражданам для того, чтобы избежать заражения COVID-19, — о правиле 3М (Mètre — метр, Mains — руки, Masques — маски), предписывающем не забывать соблюдать дистанцию в один метр от других людей, мыть руки и носить маски.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, во Франции за все время пандемии были зарегистрированы 244 088 случаев заражения, 30 375 человек скончались.

Власти Великобритании приняли решение изменить систему подсчета числа жертв коронавирусной инфекции. Теперь печальную статистику будут пополнять лишь смертельные случаи, зафиксированные в течение 28 дней после того, как пациент получил подтверждение своего COVID-положительного статуса. При таком способе подсчета количество летальных исходов заболевания на территории Великобритании окажется ниже 5300. AFP напоминает, что по действовавшей до сих пор системе подсчета число смертей от коронавирусной инфекции достигло 41 329.

Германия расширяет список зон с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. От поездок в эти зоны власти рекомендуют воздержаться. Газета Le Monde передает, что его пополнили несколько регионов Румынии и столица страны Бухарест.

В Испании фиксируется наиболее быстрый рост случаев инфицирования. По этой причине власти Галисии с четверга, 13 августа, приняли решение запретить гражданам курить на улицах или на террасах кафе и ресторанов, если дистанция между людьми меньше двух метров.

Также сообщается, что власти Турции постановили перенести на месяц начало очных занятий в школах и высших учебных заведениях. В начале сентября школьники и студенты приступят к занятиям дистанционно, а постепенное возвращение в классы и аудитории не начнется ранее 21 сентября.

Лидером среди стран по количеству выявленных случаев COVID-19 остаются США, а страны Латинской Америки в настоящее время представляют наиболее обширный очаг эпидемии. По информации AFP, Мексика и Аргентина займутся производством и распространением вакцины против коронавируса в своем регионе. Об этом в среду, 12 августа, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Предполагается, что будет использоваться вакцина, разработанная в Оксфордском университете.

Исключение составит Бразилия, где планируют выпускать вакцину, разработанную в России. 11 августа президент Владимир Путин заявил о том, что страна первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) и назвали «Спутник V» по аналогии с первым искусственным спутником Земли. В мировом сообществе скептически восприняли эту новость и настаивают на проведении дополнительных испытаний вакцины.

В четверг, 13 августа, в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса в России заявили о том, что за прошедшие сутки были выявлены еще 5 057 случаев заражения. За все время наблюдения в стране зафиксировано 907 758 случаев.

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