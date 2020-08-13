США оставили в силе повышенные пошлины на товары из Евросоюза

США сохранят дополнительные пошлины на европейские товары, введенные на фоне спора о субсидиях в авиационном секторе. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает агентство France-Presse.

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Сообщается, что американская сторона оставит в силе 15-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на другие товары из Европы. Список этих товаров был скорректирован и будет меняться каждые полгода. Таким образом американские санкции смогут затронуть наибольшее количество отраслей европейской экономики. Как сообщает Reuters, некоторые товары из Греции и Великобритании в американском списке продукции, облагаемой повышенными пошлинами, будут заменены на товары, произведенные во Франции и Германии. При этом общая стоимость продукции стран Евросоюза, попадающей под ограничения, останется неизменной и составит 7,5 млрд долларов (6,3 млрд евро).

Спор между США и Евросоюзом о субсидиях для авиапроизводителей Airbus и Boeing начался еще в 2004 году. Вашингтон оспаривал во Всемирной торговой организации законность поддержки, которую Airbus получал от Евросоюза. Брюссель в свою очередь подал в ВТО жалобу на субсидии, которые США выдавали концерну Boeing.

В 2018 году в ВТО сочли субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов американской компании, а США ввели дополнительные таможенные сборы на европейскую продукцию.

В 2019 ВТО приняла решение о том, что американские субсидии Boeing также являлись незаконными, однако при этом в организации выдали Вашингтону разрешение на расширение таможенных санкций. Итоговая сумма дополнительных сборов с европейской продукции составила 7,5 млрд долларов. Были введены или увеличены пошлины на продукцию аэрокосмического сектора, а также сыры, оливки, вина из Франции, Германии и Испании, а также на британский виски. Свое решение дать согласие на американские санкции в ВТО объяснили тем, что в ЕС не выполнили постановления, вынесенные организацией в связи с финансовой поддержкой Airbus.

Агентство France-Presse напоминает, что в июле 2020 года в Airbus заявили о том, что выполнили все условия, выдвинутые ВТО, что, по мнению ЕС, должно было стать поводом для отмены американских таможенных ограничений. Однако этого не произошло.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон намерен инициировать в отношении Брюсселя новое разбирательство, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный американскому аэрокосмическому сектору «незаконным европейским субсидированием Airbus». Его слова приводит Reuters.

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