NBC: Трамп собирается встретиться с Путиным до выборов в ноябре
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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для переговоров по контролю за ядерными вооружениями. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает американский телеканал NBC News. По информации телеканала, встреча может состояться уже в сентябре в Нью-Йорке, где пройдет 75-я сессия Генассамблеи ООН.
Дональд Трамп сообщил своим помощникам о том, что он хочет провести встречу до президентских выборов, которые намечены на 3 ноября, пишет NBC News, ссылаясь на «четыре источника, знакомых с деталями переговоров главы Белого дома».
Целью встречи является новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ. Источники считают, что таким образом Трамп намерен показать избирателям, что он способен заключать соглашения, отмечает NBC News.
На запрос NBC в Кремле пока никак не прокомментировали это сообщение. Представитель Белого дома в беседе с NBC сказал, что команда президента планирует провести большое количество встреч с мировыми лидерами в течение недель, предшествующих выборам.
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