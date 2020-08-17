В США предварительно зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке «Долина смерти» в Калифорнии зарегистрировали в воскресенье, 17 августа, самую высокую температуру воздуха на Земле. По данным Национальной метеорологической службы США, она составила 54,4°C.

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Во Всемирной метеорологической организации заявили, что проверят данные, полученные американскими коллегами.

WMO will verify the temperature of 130°F (54.4C) reported at Death Valley, California, on Sunday. This would be the hottest global temperature officially recorded since 1931. pic.twitter.com/AOaWHKWVKJ — World Meteorological Organization (@WMO) August 17, 2020

В «Долине смерти» регулярно фиксируются экстремально высокие температуры. По некоторым данным, в июле 1913 года воздух там нагрелся до 56,7°C, однако многие современные ученые оспаривают этот факт, считая, что при измерении могла быть допущена ошибка. В июле 2013 года в «Долине смерти» зафиксировали температуру 53,9°C.

Также в 1922 году появлялась информация о рекордных 58°C, зарегистрированных в Ливии. В 2013 было проведено расследование, по итогам которого эксперты метеорологических служб пришли к выводу, что при измерении температуры была совершена ошибка. Кроме того, столь высокая температура противоречила средним показателям в регионе.

Пока, по данным, подтвержденным Всемирной метеорологической организацией, самым жарким местом на планете является тунисский вилайет Кебили — в 1931 году там зафиксировали температуру 55°C.

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