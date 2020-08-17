Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси

Главная соперница Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская заявила о своей готовности стать национальным лидером Беларуси. Ее видеообращение появилось на Youtube в понедельник, 17 августа.

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«У меня не было и нет иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, вы, которые поверили в меня», — обратилась Тихановская к белорусам, поддержавшим ее на президентских выборах. Она заявила, что понимает причины, по которым в стране продолжаются многочисленные акции, и готова в этот период выступить в качестве национального лидера, чтобы помочь стране выйти «из порочного круга», в котором Беларусь оказалась 26 лет назад.

Тихановская также рассказала о готовности освободить всех политзаключенных и подготовить базу для проведения новых «реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Кроме того, она выразила восхищение мужеством, солидарностью и порядочностью белорусов, призвала поддержать семьи пострадавших во время протестных акций и не забывать о погибших. Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси носят мирный характер. «Впервые за долгое время мы смогли стать одним целым — белорусами, любящими свою страну», — сказала Тихановская.

Наконец, она обратилась к представителям силовых ведомств, «людям в форме». «Если вы решение не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они (белорусы — RFI) простят вас», — заявила Тихановская.

16 августа в Беларуси продолжились митинги. В Минске более 200 тысяч человек вышли на «Марш перемен». Также состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко.

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