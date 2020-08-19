Демократическая партия США утвердила бывшего вице-президента Джо Байдена своим кандидатом на выборах главы государства. Это решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

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Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты голосования на прошедшей конвенции. Из-за эпидемии коронавируса голосование прошло в видеоформате.

«Для меня большая честь принять кандидатуру Демократической партии на пост президента США», — написал 77-летний Байден в Twitter. Кандидатом в вице-президенты США Байден выбрал сенатора от Калифорнии и бывшего прокурора штата Камалу Харрис. Она стала первой в истории страны темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.

При голосовании во втором туре представители штатов могли делать выбор из двух кандидатур – Джо Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Выборы в США состоятся в ноябре. От Республиканской партии Байдену будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

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