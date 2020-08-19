После военного переворота президент Мали объявил об отставке

Созданный военными «Национальный комитет общественного спасения» заявил, что все воздушные и наземные границы Мали закрыты «до нового распоряжения».

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке, роспуске правительства и парламента. Накануне группа военных подняла мятеж и задержала президента и премьер-министра.

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В ночь на среду, 19 августа, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своем уходе в отставку в ходе телевизионного обращения по государственному каналу ORTM. Он заявил, что у него «нет выбора», и он не хочет, чтобы «ради его сохранения у власти проливалась кровь».

Вечером 18 августа группа офицеров подняла мятеж на самой крупной военной базе страны, которая находится в 15 километрах от Бамако, сообщает корреспондент RFI. Затем военные двинулись в столицу, захватили министерство обороны со всем составом Генштаба, а после этого задержали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра, который этот момент находился в президентской резиденции.

Созданный военными «Национальный комитет общественного спасения» заявил, что все воздушные и наземные границы Мали закрыты «до нового распоряжения».

Протесты в Мали продолжаются с марта 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В июне и июле протесты стали массовыми. Оппозиционные силы «Движение 5 июня» и «Объединение патриотических сил» – которые ранее отказывались входить в состав правительства Кейта – назвали происходящее в стране народным восстанием.

Франция и Союз африканских государств осудили переворот в Мали. ООН потребовала немедленно освободить президента страны и его министров.

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