Власти США намерены добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, осужденного за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

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Такое заявление журналистам Associated Press в пятницу, 21 августа, сделал генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр.

В начале августа суд отклонил решение о смертной казни, так как счел, что был нарушен принцип беспристрастности при отборе присяжных. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что Царнаеву должен быть вынесен смертный приговор.

В интервью AP Уильям Барр заявил, что власти намерены «сделать все необходимое», чтобы дойти до Верховного суда и добиться смертного приговора.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Однако затем апелляционный суд в Бостоне принял решение отменить приговор — защита Царнаева настаивала на том, что процесс не был объективным, так как проводился в городе, где был совершен теракт.

15 апреля 2013 года неподалеку от финишной черты Бостонского марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В них погибли три человека и более 260 получили ранения. Джохару Царнаеву удалось скрыться, однако вскоре он был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Его сообщник — старший брат Тамерлан был убит во время спецоперации в ночь на 19 апреля.

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