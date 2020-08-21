«Выборы должны быть проведены заново, этого требует народ»: Тихановская провела пресс-конференцию

В пятницу, 21 августа, в Вильнюсе кандидат на белорусских президентских выборах Светлана Тихановская провела пресс-конференцию. Встреча с журналистами состоялась в пресс-центре информационного агентства BNS.

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Перед пресс-конференцией Тихановская поблагодарила журналистов за интерес к ситуации в Беларуси. «В Беларуси сегодня людей избивают только потому, что они высказывают свое мнение. В Беларуси сегодня людей бросают за решетку только потому, что они участвуют в мирных демонстрациях. В Беларуси сегодня мой супруг сидит в тюрьме только потому, что он осмелился мечтать о стране для жизни. Наша общая цель проста: мы не хотим больше жить в страхе и лжи, мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире — права жить, права не быть избитым на улице, права не оказаться в тюрьме без суда и права на честные, открытые и прозрачные выборы», — заявила она. Также Тихановская подчеркнула приверженность мирным методам отстаивания прав гражданами.

На вопрос о возможности российского вмешательства в ситуацию в Беларуси, Светлана Тихановская призвала мировое сообщество уважать суверенитет ее родной страны. Она поблагодарила страны, поддержавшие белорусов, в том числе с помощью введения санкций в отношении представителей действующей власти, ответственных за фальсификации и насилие, и вновь подчеркнула важность уважения белорусского суверенитета.

Тихановская пообещала вернуться в Беларусь, как только это станет для нее безопасным, однако не стала рассказывать о том, что именно предшествовало ее отъезду в Литву. «Я сейчас не готова говорить об этом», — сказала она.

По ее словам, невозможно предсказать, как долго будут продолжаться массовые протесты в Беларуси, однако «народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций». В заключении она выразила надежду на то, что руководство услышит граждан.

Напомним, 20 августа власти Беларуси завели уголовное дело по статье 361 УК РБ (о публичных призывах к захвату власти) по факту создания координационного совета оппозиции. Об этом сообщила Генпрокуратура. «Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится на сайте ведомства.

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