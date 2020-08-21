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Ливанский суд выдал еще два ордера на арест по делу о взрыве в порту Бейрута

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11 августа 2020, дома в одном из кварталов Бейрута, разрушенные во время взрыва.
11 августа 2020, дома в одном из кварталов Бейрута, разрушенные во время взрыва. PATRICK BAZ / AFP
RFI
2 мин

Ливанский суд выдал еще два ордера на арест по делу о разрушительном взрыве, прогремевшем 4 августа в порту Бейрута. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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По данным Национального информационного агентства Ливана, ордеры выданы на арест главы таможенной службы Бейрута Ханны Фареза и инженера Найли аль-Хадж, работавшей в компании, обеспечивавшей безопасность хранения грузов в том ангаре, где, по версии следствия, произошел взрыв.

С 4 августа было выдано шесть ордеров, в том числе — на арест главы ливанской таможни Бадри Дахера и генерального директора порта Хасана Корайтема. Всего по делу проходят около 25 человек.

Мировое сообщество призывало официальный Бейрут расследовать причины взрыва на международном уровне, однако ливанские власти отказались от этой идеи. Тем не менее, как сообщает AFP, они попросили о помощи в расследовании специалистов из ФБР.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа унес жизни не менее 181 человека, более 6500 пострадали, около 300 тысяч жителей ливанской столице лишились крова. В качестве основной причины взрыва следствие рассматривает несоблюдение правил безопасности при хранении в одном из портовых ангаров 2750 тонн аммиачной селитры.

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