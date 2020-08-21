Теперь не Россия, а США: Лукашенко нашел нового «виновника» протестов в Беларуси

Александр Лукашенко в пятницу, 21 августа, обозначил нового «виновника» протестных акций в Беларуси. Он заявил, что это Соединенные Штаты Америки, которым «подыгрывают европейцы», сообщает ТАСС. Ранее президент Лукашенко называл основными виновниками «россиян», затем говорил о европейских странах, не упоминая США.

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«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», — заявил Лукашенко, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский» (Минская область). Кроме того, Лукашенко заверил, что для «дестабилизации» обстановки в Беларуси «создан специальный центр под Варшавой». «Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами, — добавил он. — Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно».

Впрочем, Александр Лукашенко пообещал уже в «ближайшие дни» «навести порядок».

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема. (…) И, поверьте, в ближайшие дни (мы ее) решим», — цитирует его заявление госагентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что «заварушку» в Беларуси «Запад» «устроил», чтобы настроить страну «против России». «Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал действующий президент.

Ранее в течение нескольких дней перед выборами, Лукашенко называл основным «центром» «дестабилизации» Беларуси Москву. Затем он изменил риторику, и сразу после выборов, 10 августа, заявил, что, главным образом, дестабилизация «идет» из Чехии.

С полной хроникой противоречивых внешнеполитических высказываний Александра Лукашенко за последний месяц можно ознакомиться в специальном материале RFI.

Напомним, с объявленными ЦИК результатами выборов, завершившихся 9 августа, не согласны не только представители оппозиции во главе со Светланой Тихановской, но и сотни тысяч граждан Беларуси, которые в последние дни проводят крупнейшие в истории страны акции протеста.

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