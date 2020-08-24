В Минске задержали двух членов президиума координационного совета оппозиции

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны 24 августа в Минске.

В Минске были задержаны члены президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили телеграм-канал Nexta, а также порталы TUT.BY, «Белсат» и Naviny.by.

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По информации Nexta, задержание произошло на проходной Минского тракторного завода. Ковалькову и Дылевского обвинили в попытке организации несанкционированного массового мероприятия на МТЗ и увезли в автозаке.

«Интерфакс» со ссылкой на координационный совет сообщает, что Ковалькова и Дылевский не были организаторами, а прибыли на мероприятие, спланированное самими рабочими МТЗ. В совете также предполагают, что задержанным выпишут штрафы.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила появившуюся информацию. По ее словам, они «задержаны в рамках административного процесса. Сейчас находятся в милиции», — сообщает интернет-издание Naviny.by (агентство БелаПАН).

О создании координационного совета для трансфера власти в Беларуси 14 августа заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская. В него вошли 35 человек. Помимо Ковальковой и Дылевского в него были включены лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель политического движения «За свободу» Юрий Губаревич, соратница Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

В связи с созданием КС было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям в ущерб национальной безопасности Беларуси. Действующий президент Александр Лукашенко назвал КС оппозиции «черной сотней», напомнив, что попытки «захвата власти» «караются законом».

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