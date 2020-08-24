Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Действующий президент США Дональд Трамп был официально утвержден кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Такое решение было принято в понедельник, 24 августа, на проходящем в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) партийном съезде.

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На съезде Республиканской партии Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на второй срок. голосование проходило в прямом эфире. Кандидатом в вице-президенты стал действующий вице-президент Майк Пенс.

Главным соперником Трампа в предвыборной гонке будет бывший вице-президент США Джо Байден, который был утвержден кандидатом от демократов 19 августа. Кандидатом в вице-президенты от демократов утвердили 55-летнюю Камалу Харрис. Она стала первой темнокожей женщиной, выдвинутой в вице-президенты США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, инаугурация президента состоится 20 января 2021 года.

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