Перейти к основному контенту
#Беларусь
#Навальный
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

Опубликовано:

Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.
Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев. AFP/File
RFI
1 мин

Действующий президент США Дональд Трамп был официально утвержден кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Такое решение было принято в понедельник, 24 августа, на проходящем в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) партийном съезде.

Реклама

На съезде Республиканской партии Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на второй срок. голосование проходило в прямом эфире. Кандидатом в вице-президенты стал действующий вице-президент Майк Пенс. 

Главным соперником Трампа в предвыборной гонке будет бывший вице-президент США Джо Байден, который был утвержден кандидатом от демократов 19 августа. Кандидатом в вице-президенты от демократов утвердили 55-летнюю Камалу Харрис. Она стала первой темнокожей женщиной, выдвинутой в вице-президенты США.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, инаугурация президента состоится 20 января 2021 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.