The Bell: «Яндекс» вывез часть сотрудников из Беларуси

На прошлой неделе «Яндекс» эвакуировал часть сотрудников белорусского офиса после того, как 13 августа в офисе компании в Минске прошли обыски.

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Об этом во вторник, 25 августа, сообщает издание The Bell.

По информации портала, часть сотрудников уехала в Россию, а некоторые остались в Беларуси, но переехали за город. Штат белорусского представительства «Яндекса» насчитывает около 300 человек. В пресс-службе компании рассказали The Bell, что уже несколько месяцев сотрудники работают удаленно.

Напомним, вооруженные люди в форме пришли в офис «Яндекса» на проспекте Дзержинского в Минске 13 августа. Они представились сотрудниками отдела МВД по борьбе с организованной преступностью. Сообщалось, что офис был заблокирован, внутри оставались несколько сотрудников. Также Nexta и Euroradio в тот же день сообщили об обысках в минском офисе Uber. В 2018 году «Яндекс» и Uber объединили часть бизнеса в Беларуси и работают совместно.

The Bell со ссылкой на собственные источники сообщает, что силовиков интересовали данные об использовании сервиса «Такси». После обысков в пресс-службе «Яндекса» рассказали, что никакое оборудование или документы изъяты не были.

После обысков, прошедших в офисах Uber и «Яндекса», свое представительство в Минске из соображений безопасности решила закрыть компания Rakuten, владеющая сервисом Viber. В Rakuten Viber также отметили, что перестанут инвестировать в Беларусь, если в стране не улучшится ситуация.

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