В Гонконге ученые подтвердили случай повторного заражения коронавирусом.

Генетический анализ взятых у одного пациента штаммов показал, что речь идет не об одном затянувшемся заболевании, а о двух заражениях разными типами SARS-CoV-2, вызывающими COVID-19, с интервалом в четыре месяца. Тем не менее, эксперты говорят, что еще слишком рано делать выводы о развитии пандемии.

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Ученые департамента микробиологии университета Гонконга заявили, что им впервые удалось доказать, что один и тот же человек может два раза переболеть коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты теста, проведенного у 33-летнего пациента. «Этот случай показывает, что повторное заражение может случиться всего через несколько месяцев после первого», – говорится в опубликованном 24 августа коммюнике группы исследователей университета.

Первый тест на коронавирус, проведенный у проживающего в Гонконге мужчины, дал положительный результат 26 марта. При этом пациент проявлял все симптомы вируса – кашель, головная боль, боль в горле и высокая температура. Два сделанных после его выздоровления теста дали негативный результат. Но новый, проведенный 15 августа тест оказался вновь положительным. При этом у мужчины не было внешних проявления болезни, он оказался «асимптоматичным». Этот тест сделали в аэропорту Гонконга, поскольку мужчина прибыл к себе на родину из так называемой «зоны риска», Испании, с пересадкой в Великобритании.

Между первым и вторым заражением прошло четыре с половиной месяца. Группа ученых провела генетический анализ двух взятых у пациента штаммов. Результат показал, что мужчина являлся носителем двух различных форм вируса SARS-CoV-2, вызывающими COVID-19. «Анализ показал, что речь идет о новом заражении, а не о том, что пациент был носителем одного вируса в течение долгого периода времени», – передает France-Presse слова автора исследования. Причем, второй штамм коронавируса соответствует SARS-CoV-2, который циркулировал в Европе этим летом, он отличен от определенного весной этого года штамма коронавируса в Китае.

Как передает France-Presse, итоги исследования были приняты к публикации в американском научном журнале Clinical Infectious Diseases и вскоре выйдут в свет.

Несостоявшиеся прецеденты

Информация о случаях повторного заражения коронавирусом уже появлялась в мировых СМИ, но никаких точных доказательств не было предоставлено, речь шла только о предположениях. Так, в середине августа китайские СМИ писали о случае повторного заражения коронавирусом вернувшегося из Европы туриста.

25 августа государственное нидерландское телевидение передало информацию сразу о двух случаях повторного заражения коронавирусом – в Нидерландах и в соседней Бельгии. Согласно сообщению, один из пациентов – пожилой мужчина с ослабленным иммунитетом. Второй пациент представляет легкие симптомы заболевания. По словам бельгийского вирусолога Марка Ван Ранста, у этого пациента оказалось недостаточно антител для предотвращения повторного заражения. Вирусолог также заявил, что обнаруженный у пациента вирус представляет собой штамм «немного отличный» от первоначального.

Однако для подтверждения факта повторного заражения, необходимо провести подробный генетический анализ, чего в континентальном Китае и Европе пока сделано не было. Как заявил Марк Ван Ранст, на сегодняшний день нельзя сказать, насколько часто встречаются случаи повторного заражения SARS-CoV-2. Как нельзя предугадать, кто из уже переболевших коронавирусом пациентов рискует заболеть повторно несколько месяцев спустя.

По словам голландского вирусолога Мароин Коопманс, ее «совсем не удивляют случаи повторного заражения», «надо лишь выяснить, насколько часто это случается», передает агентство France-Presse.

Ранее было известно много случаев, когда у больных новым коронавирусом возобновлялись симптомы через несколько недель после заражения. Но речь шла не о повторном заражении, а о том, что вирус может надолго задерживаться в организме человека.

Какой вывод можно сделать из исследования ученых Гонконга?

«Переболевшие коронавирусом люди должны иметь в виду, что они могут заразиться повторно. Поэтому им необходимо соблюдать те же меры социального дистанцирования, носить маски и мыть руки», – сказал в интервью агентству France-Presse один из авторов исследования Кэлвин Кай-Ван Tо. «Это также показывает, что будет довольно трудно победить COVID-19, так как вирус может долго циркулировать среди населения, заражая людей повторно. Точно так же, как это делают другие коронавирусы, вызывающие обычный насморк», – добавил он.

Так называемый коллективный иммунитет он также считает маловероятным фактором прекращения пандемии. «Маловероятно, что коллективный иммунитет сможет устранить SARS-CoV-2, хотя вполне возможно, что последующие заражения будут намного слабее первоначального, как это было в случае нашего пациента», – пишут ученые университета Гонконга.

«Поскольку иммунитет может длиться не долгое время после заражения, должны быть предусмотрена вакцинация даже для тех, кто уже перенес коронавирус», – считают исследователи Гонконга. «Кроме этого, вакцина может быть неспособна обеспечить пожизненную защиту от COVID-19», – предупреждают они.

В настоящее время лаборатории нескольких стран проводят клинические испытания вакцины на людях. Однако, даже в случае скорейшего начала производства вакцины, узнать, сколько времени она будет действовать, не представляется возможным.

Вопрос о существовании долговременной иммунной защиты организма от COVID-19 до сих пор остается неразрешенным. Их-за относительно недолгого существования нового вируса нет данных о том, сколько времени выработанные антитела остаются в организме человека.

Тем не менее, многие специалисты предупреждают, что не надо делать поспешных выводов. «Трудно делать заключения на основе отдельного случая. Глядя на цифры распространения коронавируса в мире, вполне возможно допустить повторное заражение», – предполагает британский ученый Джефри Беретт из Wellcome Sanger Institute.

Выявленный учеными из Гонконга случай повторного заражения «не является поводом для паники: он прекрасно показывает нам, как должен функционировать иммунитет», – написала на своей странице в Twitter профессор-иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки. Как показывает данное исследование «второе заражение было асимптоматичным. Иммунитета было недостаточно, чтобы предотвратить повторное заражение, но довольно, чтобы защитить его от болезни», – добавила она. «Поскольку повторное заражение вероятно, коллективный иммунитет не сможет быть выработам естественным путем. Единственным способом победить SARS-CoV-2 является всеобщая вакцинация», – делает вывод она.

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