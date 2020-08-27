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Военная хунта в Мали освободила президента Ибрагима Бубакара Кейту

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, задержанный 18 августа мятежниками после госпереворота, освобожден.
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, задержанный 18 августа мятежниками после госпереворота, освобожден. Photo: Issouf Sanogo/AFP
RFI
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, задержанный 18 августа мятежниками после госпереворота, освобожден. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает AFP со ссылкой на официального представителя путчистов Джибриллу Маигу. 

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«Президент Ибрагим Бубакар Кейта свободен, он находится у себя дома», — цитирует агентство слова Маиги.

Один из членов семьи свергнутого президента также подтвердил AFP, что Кейта вернулся в свою резиденцию в Бамако в ночь на 27 августа. Дом свергнутого президента находится под охранной военных.

75-летний Ибрагим Бубакар Кейта был задержан вместе с другими высокопоставленными руководителями Мали 18 августа, в ходе путча, устроенного военными. Через несколько часов Кейта объявил о своей отставке, заявив, что не хочет кровопролития и у него нет другого выбора.

Устроившие мятеж офицеры обвиняют президента в том, что тот развязал политический и экономический кризис в стране

Освобождение свергнутого президента было одним из главных требований Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), заявившего о непризнании путчистов. 

К немедленному освобождению руководства страны ранее призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Как отмечает корреспондент RFI в Бамако, одним из первых иностранных дипломатов, принятых путчистами, стал посол России в Мали Игорь Громыко. Несколько представителей мятежников проходили обучение в Москве и ратуют за сближение с Россией. 

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