Напавшего на мечети в Крайстчерче приговорили к пожизненному заключению

Совершившего вооруженное нападение на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение

Австралиец Брентон Таррант, убивший 51 человека при нападении на две мечети в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Такой приговор суд в Новой Зеландии вынес в четверг, 27 августа, сообщает корреспондент RFI в Веллингтоне.

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Таррант стал первым человеком, приговоренным к пожизненному заключению без возможности УДО за терроризм в Новой Зеландии.

29-летнего австралийца суд признал виновным в убийстве 51 человека при вооруженном нападении на две мечети в Крайстчерче в марте 2019 года. Судья Кэмерон Мэндер сказал, что Таррант «был безжалостен» и «без сомнения приехал в Новую Зеландию, чтобы напасть на мусульманскую общину».

По словам прокурора Марка Зарифеха, мотивом преступления стала «идеология расизма и ксенофобии».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в свою очередь, что устроивший теракт заслуживает пожизненного заключения «в полной тишине».

Сам Брентон Таррант отказался от адвокатов и заявил, что не будет оспаривать пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

В Новой Зеландии размышляют над возможностью отправить Тарранта отбывать срок на его родину — в Австралию — в обмен на какого-нибудь новозеландского заключенного, так как пожизненное содержание Тарранта в тюрьме обойдется налогоплательщикам Новой Зеландии в миллионы долларов.

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