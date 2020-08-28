В Турции после 238 дней голодовки умерла адвокат Эбру Тимтик

42-летняя адвокат Эбру Тимтик, которую в 2019 году приговорили к 13 годам тюрьмы, умерла в одной из больниц Стамбула после 238 дней голодовки.

Адвокат Эбру Тимтик, которую в 2019 году приговорили к 13 годам тюрьмы, умерла 27 августа в одной из больниц Стамбула после 238 дней голодовки. На момент смерти она весила 30 килограммов. Об этом 28 августа сообщает AFP со ссылкой на организацию People's Law Office, где до тюремного заключения работала 42-летняя Тимтик.

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Эбру Тимтик, которая специализировалась на правозащитных делах, в марте 2019 года была приговорена к 13 годам заключения по обвинению в принадлежности к террористической организации.

В феврале она вместе с коллегой-адвокатом Айтачем Юнсалом объявила голодовку в тюрьме, требуя справедливого судебного разбирательства. Оба адвоката заявили, что будут голодать до конца, даже если им придется умереть.

В июле суд Стамбула отказался освободить Эбру Тимтик, несмотря на медицинское заключение, согласно которому состояние здоровья адвоката не позволяло ей больше оставаться в тюрьме. Вместо освобождения Эбру Тимтик и Айтач Юнсал были переведены в две разные больницы турецкой столицы.

Our lawyer Ebru Timtik, on death fast for 238 days with the demand for a fair trial, has died! pic.twitter.com/nHARODYljr — People's Law Office - International (@PLO_int) August 27, 2020

Как отмечает AFP со ссылкой на семью адвоката, Эбру Тимтик, которая во время голодовки пила лишь воду с сахаром и витамины, на момент смерти весила всего 30 килограммов.

В пятницу в Стамбуле несколько сотен человек вышли на акцию протеста к зданию местной коллегии адвокатов. На фасаде здания повесили портрет Эбру Тимтик.

Акция протеста адвокатов в Стамбуле на следующий день после смерти Эбру Тимтик. REUTERS - UMIT BEKTAS

В начале августа в парижской коллегии адвокатов выразили обеспокоенность состоянием здоровья двух голодающих адвокатов и призвали к мобилизации в поддержку Эбру Тимтик и Айтача Юнсала. На прошлой неделе, как сообщает Libération, около десяти бельгийских адвокатов объявили символическую 24-часовую голодовку в знак поддержки турецких коллег.

Более 1500 адвокатов в Турции подверглись преследованиям, 605 были арестованы и 441 приговорены к тюремным срокам по обвинению в принадлежности к террористической организации или распространению террористической пропаганды, заявила 11 августа представительница правозащитной организации для адвокатов Lawyers for Lawyers Ирма ван ден Берг. По ее словам, ситуация резко ухудшилась после неудачной попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

«Власти Турции должны восстановить независимость судебной власти и прекратить преследования правозащитников, адвокатов и журналистов», —отмечается в докладе Комиссара Совета Европы по правам человека, опубликованном в феврале.

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