ОБСЕ вновь предложила Минску помощь в налаживании диалога с протестующими

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова поспособствовать в организации диалога между белорусским народом и властями. С таким заявлением в пятницу, 28 августа, выступил премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама, занимающий сейчас должность главы ОБСЕ.

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Заявление было сделано, а Вене во время заседания, посвященного ситуации в Беларуси. Рама подчеркнул, что постороннее вмешательство в происходящее в Беларуси недопустимо, а решение для снижения напряженности в стране должно быть найдено на внутриполитическом уровне. Тем не менее, ОБСЕ может помочь, выступив посредником в переговорном процессе между гражданами и властями.

«Я призываю сегодня белорусские власти воспользоваться нынешним моментом, чтобы перейти от конфронтации к диалогу», — заявил Рама. Его слова приводятся в официальном твиттере ОБСЕ.

Кроме того, в начале недели Эди Рама и будущий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде обратились к официальному Минску с письмом, в котором предложили президенту Александру Лукашенко посредническую миссию ОБСЕ.

Ранее о том, что Евросоюз также готов выступить в качестве посредника в переговорном процессе между белорусскими властями и гражданами заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. «Необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы бы хотели, чтобы этот диалог начали сами белорусы. Но Европейский Союз готов сопровождать [Беларусь] в установлении этого диалога, если наша посредническая роль может быть полезной, и если этого захотят сами белорусы», — отметил Макрон. Он также подчеркивал, что посредниками могут выступить и другие организации, в частности ОБСЕ, а также Россия.

Александр Лукашенко во время посещения комбината «Дзержинский» 21 августа опосредованно ответил французскому коллеге, что готов выступить посредником меду французскими властями и движением желтых жилетов.

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