Синдзо Абэ объявил о намерении оставить пост премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении выйти в отставку по состоянию здоровья. Об этом 65-летний политик проинформировал партию из правящей коалиции «Комэйто».

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Сообщения о том, что Абэ планирует отставку, появились утром в пятницу, 28 августа. Глава партии из правящей коалиции «Комэйто» Нацуо Ямагути в эфире телеканала NHK заявил, что новость об отставке Синдзо Абэ стала для него неожиданностью. Японские СМИ связывают грядущую отставку премьер-министра с состоянием его здоровья: Абэ страдает хроническим язвенным колитом и в середине августа проходил обследование в университетской клинике Кейо.

Позднее 28 августа премьер-министр официально проинформировал о своих планах во время специальной пресс-конференции. Абэ заявил, что в июле почувствовал ухудшение состояния здоровья. Кроме того, он отметил, что «потерял уверенность в своей способности служить народу Японии».

Агентство Kyodo передает, что Синдзо Абэ намерен находиться на посту главы правительства до тех пор, пока правящая Либерально-демократическая партия не представит кандидатуру нового премьер-министра. Назначать временно исполняющего обязанности Абэ отказался. Ожидается, что выборы председателя ЛДП, который займет должность премьер-министра, могут пройти в следующем месяце. Агентство также сообщает, что о своих планах выдвинуть кандидатуру на пост премьера Японии объявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и экс-министр обороны Томоми Инада.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2012 года. Эксперты московского центра «Карнеги» называют его «самым пророссийским японским лидером за всю историю отношений» между странами: Абэ действительно многократно посещал Россию, встречался с президентом Владимиром Путиным и «дал понять, что в споре о Курилах готов ограничиться двумя островами, хотя Япония традиционно претендовала на четыре». В одной из июньских публикаций центра «Карнеги» в качестве наиболее вероятных преемников Синдзо Абэ на должности главы правительства назывались Фумио Кисида и занимавший в 2007–2008 годах пост министра обороны Сигеру Исиба. Оба, по оценкам экспертов, склонны придерживаться более жесткой стратегии в отношениях с Россией, чем стратегия Абэ.

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