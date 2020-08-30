В мире зарегистрировали более 25 миллионов случаев COVID-19

За последние сутки в Индии выявлен мировой антирекорд по числу случаев заболевания коронавирусом. На фото: очередь в центр тестирования в городе Ахмадабаде.

По данным подсчета агентства France-Presse, основанным только на официальных источниках, в мире зарегистрировано 25 029 250 случаев заболевания коронавирусом. Это данные на вечер субботы, 29 июля.

Реклама Читать далее

Умерли от коронавируса 842 915 человек.

Больше всего заболевших (примерно половина) — на американском континенте. На Бразилию и США приходится 4 случая из 10, выявленных в мире. В Соединенных Штатах зарегистрировано почти 6 миллионов заболевших (182 760 скончались), в Бразилии — почти 3,9 млн (120 262 скончались).

При этом сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается в Индии, где за последнюю неделю зарегистрировано более 570 тысяч случаев заболевания — это вдвое больше, чем в США и Канаде вместе взятых (296 тыс.) и во всей Европе (221 тыс.).

За последние сутки в Индии зарегистрирован 78 761 случай, и это новый мировой антирекорд, отмечает AFP.

В России с начала эпидемии официально зарегистрировано 990 326 заболевших, число новых случаев растет четвертый день подряд.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться