Дипломат Мустафа Адиб назначен премьер-министром Ливана

Мустафа Адиб стал новым премьер-министром Ливана. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа. Ожидается, что также в понедельник вечером в Бейрут с визитом прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Мустафа Адиб занимал должность посла Ливана в Германии. Его кандидатуру в ходе парламентских консультаций поддержало большинство депутатов, его назначение поддержали главные коалиции ливанского парламента. При этом отмечается, что кандидатура Адиба может вызвать спорную реакцию в обществе, так как он является представителем существующей политической системы.

Предшественник Адиба на должности премьера Хассан Диаб подал в отставку 10 августа, заявив, что «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».

AFP передает, что сразу после назначения Адиб прибыл в район порта Бейрута, где 4 августа прогремел разрушительный взрыв. Он также обратился к народу, заявив, что хочет добиться его доверия.

В воскресенье, 30 августа, президент Ливана Мишель Аун призвал отменить конфессиональный принцип при формировании политического руководства: сейчас должность премьер-министра в стране может занять лишь суннит, президента — христианин-маронит, а спикера парламента — шиит. Аун поручил новому премьер-министру в ближайшее время сформировать новое правительство и подготовить проект реформ.

На проведении реформ в стране настаивает мировое сообщество. Об этом также напомнил ливанскому президенту Эмманюэль Макрон во время своего визита в Бейрут 6 августа: он потребовал от ливанских властей «приступить к реформам, изменить систему, положить конец разделению Ливана и бороться с коррупцией». Для этого французский лидер настаивал на скорейшем формировании правительства, способного начать вывод страны из политического и экономического кризиса.

Вечером 31 августа в Ливан прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон. Ожидается, что он посетит популярную певицу Файруз, выступающую за единство Ливана. Во вторник он посетит порт Бейрута и встретится с представителями политического руководства. Накануне визита, в пятницу, 28 августа, в Елисейском дворце также отмечали, что конфессиональный принцип формирования политической системы в Ливане может помешать проведению реформ.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа унес жизни не менее 188 человек, более 6500 пострадали, около 300 тысяч жителей ливанской столице лишились крова. В качестве основной причины взрыва следствие рассматривает несоблюдение правил безопасности при хранении в одном из портовых ангаров 2750 тонн аммиачной селитры. Ведется расследование. С 4 августа было выдано шесть ордеров на арест по делу о взрыве, в том числе — на арест главы ливанской таможни Бадри Дахера, генерального директора порта Хасана Корайтема, главы таможенной службы Бейрута Ханны Фареза и инженера Найли аль-Хадж, работавшей в компании, обеспечивавшей безопасность хранения грузов в том ангаре, где, по версии следствия, произошел взрыв. Всего по делу проходят около 25 человек.

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