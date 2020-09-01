Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии «Вместе»

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили о намерении создать новую политическую партию. Об этом они заявили в своем видеообращении.

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Бабарико и Колесникова рассказали, что партия будет называться «Вместе». По словам Бабарико, «пришло время объявить о продолжении борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников».

Среди главных задач партии Бабарико указал реформу Конституции, объединение гражданских инициатив и улучшение экономической обстановки в стране.

Глава штаба Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова сообщила, что документы, необходимые для регистрации новой партии, будут поданы в ближайшее время.

Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы. Мы создаём партию «Вместе». Смотрите обращение https://t.co/6Rfxw3x0ol — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) August 31, 2020

Напомним, белорусская ЦИК отказалась регистрировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом на президентские выборы, прошедшие 9 августа. В отношении Бабарико, его сына, сотрудников банка и некоторых членов инициативной группы были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экономических преступлениях. Портал Tut.by отмечает, что видеообращение Бабарико было записано до ареста экс-банкира, который с 18 июня находится в СИЗО.

В понедельник, 31 августа, члены Координационного совета белорусской оппозиции провели пресс-конференцию. По словам одного из представителей КС Павла Латушко, стоит подумать о создании зарегистрированного общественного движения на базе совета, так как его легитимность ставится властями под сомнение. Одновременно он признал, что «власть сделает все, чтобы такая общественная организация не была зарегистрирована, и это опять будет отказ от диалога».

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