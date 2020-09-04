МИД Франции призвал Вашигтон отозвать санкции против должностных лиц МУС

Госсекретарь США Майк Помпео 2 сентября объявил о санкциях в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуды и главы департамента по вопросам юрисдикции Факисо Мочочоко. Отныне им запрещен въезд в США, а их американские активы (если такие имеются) заморожены. Это решение осудили Евросоюз и правозащитники, ООН выразила обеспокоенность. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал Вашингтон отменить решение о санкциях.

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Президент США Дональд Трамп еще в июне дал «зеленый свет» на введение санкций в отношении сотрудников МУС. Международный суд в Гааге расследует действия американских военных в Афганистане на предмет возможных военных преступлений с их стороны. В Вашингтоне обвиняют МУС в «незаконных попытках включить в свою юрисдикцию американцев».

В соответствии с указом Трампа, санкции могут быть наложены на должностных лиц МУС, преследующих американских граждан и граждан стран-союзниц США без разрешения эти государств, а также на тех, кто «материально поддерживает» такие расследования.

Международный уголовный суд в Гааге начал свою работу в 2002 году на основе Римского статута. В его компетенцию входит преследование ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности (не следует путать МУС с Международным судом ООН, который тоже расположен в Гааге, но имеет иную компетенцию).

Соединенные Штаты никогда не были членом МУС. Афганистан является членом МУС, но отказывается с ним сотрудничать (расследование касается и афганских военных). Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС, который расследует события в Украине и признает аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом. Не признают юрисдикцию МУС также Китай, Индия, Иран, Израиль и другие страны.

Реакции на решение Вашингтона

В Международном уголовном суде санкции США назвали «беспрецедентными и серьезными атаками на международную систему уголовной юстиции Римского статута и на верховенство права в целом».

«Суд продолжает решительно поддерживать своих сотрудников и свою миссию по борьбе с безнаказанностью за самые страшные в мире преступления», — говорится в коммюнике на сайте МУС. Там же подчеркивается, что суд выполняет свою миссию независимо и беспристрастно, пользуясь поддержкой двух третей государств в мире, которые являются участниками Римского статута.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о своей обеспокоенности решением США и заявил, что в ООН пристально следят за развитием событий.

Свою поддержку Международному уголовному суду выразил Евросоюз. «ЕС категорически против всех попыток подорвать международную систему уголовной юстиции», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Вашингтон отозвать санкции. Он назвал решение США «серьезной атакой на суд и на страны-участницы Римского статута», которые «ставят под сомнение мультилатерализм и независимость правосудия».

Санкции в отношении МУС осудила международная правозащитная организация Human Right Watch (HRW). Правозащитники назвали неправомерным применение санкций, «задуманных для подозреваемых в терроризме и наркобаронов» против прокуроров, расследующих военные преступления. В HRW подчеркивают: Афганистан является участником Римского статута, что позволяет МУС расследовать предполагаемые военные преступления на территории этой страны вне зависимости от гражданства людей, которые могут быть к ним причастны.

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