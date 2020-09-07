Башар Асад поблагодарил Россию и ее народ за экономическую поддержку

Башар Асад благодарен России и ее народу за всестороннюю поддержку. На фото: встреча с российской делегацией. Первый слева — Сергей Лавров, третий — Юрий Борисов, четвертый — Асад. Дамаск. 07.09.2020.

Президент Сирии Башар Асад выразил властям России, а также ее народу, благодарность за военную и экономическую помощь. Заявление сделано в понедельник, 7 сентября в Дамаске в ходе встречи Асада с российской делегацией, возглавляемой первым вице-премьером Юрием Борисовым.

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«От имени всех сирийцев я хочу поблагодарить руководство России и ее народ за все то, что было сделано нашими российскими союзниками в политической, военной и экономической области. Мы благодарны России за помощь в преодолении экономических последствий войны», — цитирует заявление Башара Асада ТАСС.

Глава российской делегации Юрий Борисов со своей стороны отметил, что Россия «очень ценит сложившиеся партнёрские отношения между нашими странами», пишет «Прайм».

Делегация, прибывшая в Дамаск из Москвы накануне, 6 сентября, проводит переговоры в рамках сирийско-российской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, техническому и научному сотрудничеству.

7 сентября в Дамаск также прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Это первый за последние восемь лет визит главы российского МИДа в Сирию, отмечает «Коммерсант».

Лавров, которого цитирует агентство РИА-Новости, заявил, что в Сирии установилось «относительное спокойствие» и заверил, что «сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Он начался с жестокого подавления правительственными силами мирных выступлений граждан против режима Асада.

В ходе этого продолжающегося уже десятый год вооруженного конфликта, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (OSDH), погибли более 380 тысяч человек, из них более 115 тысяч — мирные жители.

Москва поддерживает режим Асада, которого страны Запада обвиняют в многочисленных военных преступлениях, в том числе, в применении химического оружия.

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