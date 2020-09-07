В Грузии начались совместные учения с НАТО

7 сентября в Грузии начались совместные учения войск НАТО, в которых примут участие военные из Франции, Великобритании, США и Польши.

7 сентября в Грузии начались совместные учения войск НАТО, в которых примут участие военные из Франции, Великобритании, США и Польши, сообщает агентство France-Presse. Это уже пятые по счету многонациональные командно-штабные учения Noble Partner, которые проходят в Грузии.

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Учения Noble Partner-2020 (Достойный партнер-2020) продлятся до 18 сентября на полигоне Вазиани и военной базе Норио, близ Тбилиси. В них примут участие около 2800 военных. Сценарий учений предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевой стрельбой, маневрирование и боевое обеспечение в условиях обороны и наступательных операций, сообщает сайт «Новости-Грузия».

Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник в Вазиани. В ней принимали участие премьер-министр Грузии, министр обороны, члены кабинета министров, начальник Службы государственной безопасности и командующий Силами обороны Грузии.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, эти учения являются «самой важной составляющей» на пути вхождения страны в НАТО.

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