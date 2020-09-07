Индия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На сегодняшний день в стране выявлено более 4 миллионов случаев заболевания.

Реклама Читать далее

Судя по рейтингу, опубликованному на сайте Университета Джонса Хопкинса, самое больше число зараженных коронавирусом в США — 6 277 004 случаев. Индия находится на втором месте, там количество заболевших составляет 4 204 613 человек. В Бразилии насчитывается 4 137 521 заболевших.

За прошедшие сутки в Индии было выявлено более 90 тысяч новых случаев заражения – это рекордное число с начала пандемии, отмечает Университет Джонса Хопкинса. При этом страна еще не вышла на плато заболеваемости, так что число заболевших продолжит быстро расти. Общее количество жертв эпидемии в Индии превышает 71 тысячу человек.

Как сообщает РБК, Индия может стать одним из зарубежных центров производства российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал РБК о том, что сейчас с Индией «ведется очень плотный диалог» и уже есть «определенные договоренности» по производству вакцины «Спутник V». Индия является одной из ведущих стран по производству вакцин, в ней производится около 60% всех существующих в мире вакцин.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться