В Турции ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах

Обязательное ношение масок введено на территории всей страны. За их отсутствие будут штрафовать.

Власти Турции приняли решение об обязательном ношении защитных масок во всех общественных местах. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

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В предписании, разосланном министерством внутренних дел Турции, говорится, что жители всех регионов без исключения должны носить маски в общественных местах, на улицах, в транспорте, в парках, садах, на пляжах и на рабочих местах. Не носить маску допускается лишь там, где человек постоянно проживает. За отсутствие маски будут штрафовать.

Также под запрет попали концерты и прочие музыкальные мероприятия, проводящиеся в кафе и ресторанах после полуночи.

В кабинете министров Турции пришли к выводу, что граждане не достаточно внимательно относятся к соблюдению мер по предупреждению распространения коронавируса, в том числе не всегда держат допустимую дистанцию. Это стало поводом введения более жестких санитарных ограничений.

В понедельник, 7 сентября, министерство здравоохранения Турции сообщило о 1700 новых случаев заражения COVID-19. Все время пандемии в стране было выявлено 281 509 случаев инфицирования, 6730 человек скончались от последствий заражения.

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