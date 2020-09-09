AstraZeneca объяснила приостановку испытаний вакцины от Covid-19 заболевшим пациентом

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановке третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Как объяснила в среду, 9 сентября, сама компания, у одного из пациентов, участвующих в испытании, выявлена «потенциально необъяснимая болезнь».

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«В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской коронавирусной вакцины […] мы решили сделать паузу в испытаниях, чтобы независимый комитет смог пересмотреть данные о безопасности», — говорится в заявлении. Компания подчеркивает, что это обычный рутинный процесс.

В тестировании вакцины AstraZeneca принимают участие десятки тысяч добровольцев. Компания допускает, что болезнь может быть «серьезной побочной реакцией» на вакцину, а может быть и никак не связана с ней. По данным портала StatNews, заболевший пациент находится в Великобритании, и врачи прогнозируют его выздоровление.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca является производственным партнером Оксфордского университета. Их вакцина от Covid-19 считается одной из наиболее перспективных, сейчас она проходит третью, финальную, фазу клинических испытаний, в которой участвуют десятки тысяч добровольцев из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США.

В AstraZeneca уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины. Одним из главных конкурентов AstraZeneca является вакцина, разрабатываемая французским производителем лекарств Sanofi совместно с британской GlaxoSmithKline (GSK), которые также планируют завершить клинические испытания до конца текущего года.

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