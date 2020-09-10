На складе в порту Бейрута начался масштабный пожар
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В четверг, 10 сентября, через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута начался масштабный пожар. В армии Ливана сообщили, что загорелся склад, где хранились канистры с маслом и автомобильные шины.
На кадрах, которые публикуют очевидцы, видны столбы черного дыма и языки пламени. Сообщается, что пожар вызвал панику. На видео с места событий видно, как люди убегают из порта. Власти призвали всех покинуть близлежащие кварталы.
#Incendie à #Beyrouth pic.twitter.com/qAL7bC0Kbu— Guillaume Asskari (@GuillaumeASSK) September 10, 2020
Énorme incendie au port de #Beyrouth, origine inconnue jusqu’à présent. pic.twitter.com/rA0SWSPgpt— Claude El Khal (@claudeelkhal) September 10, 2020
Исполняющий обязанности директора порта Бассем аль-Каисси сообщил, что сначала загорелись «пищевые масла», а затем огонь перекинулся на шины. Пока причина возгорания не известна.
По данным корреспондента AFP, в тушении пожара задействованы команды гражданской защиты и армейские вертолеты. Автодвижение в районе порта перекрыто. Ливанский «Красный Крест» сообщил об одном пострадавшем.
4 августа в результате взрыва партии аммиачной селитры в порту Бейрута погибли 190 человек, более шести с половиной тысяч получили ранения. Часть города была разрушена. Разрушение порта стало большим ударом для экономики Ливана, которая и без того переживала тяжелый период.
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