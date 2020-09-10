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На складе в порту Бейрута начался масштабный пожар

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В порту Бейрута начался масштабный пожар
В порту Бейрута начался масштабный пожар AP - Hussein Malla
RFI
2 мин

В четверг, 10 сентября, через месяц после разрушительного взрыва в порту Бейрута начался масштабный пожар. В армии Ливана сообщили, что загорелся склад, где хранились канистры с маслом и автомобильные шины.

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На кадрах, которые публикуют очевидцы, видны столбы черного дыма и языки пламени. Сообщается, что пожар вызвал панику. На видео с места событий видно, как люди убегают из порта. Власти призвали всех покинуть близлежащие кварталы.

 

Исполняющий обязанности директора порта Бассем аль-Каисси сообщил, что сначала загорелись «пищевые масла», а затем огонь перекинулся на шины. Пока причина возгорания не известна.

По данным корреспондента AFP, в тушении пожара задействованы команды гражданской защиты и армейские вертолеты. Автодвижение в районе порта перекрыто. Ливанский «Красный Крест» сообщил об одном пострадавшем.

4 августа в результате взрыва партии аммиачной селитры в порту Бейрута погибли 190 человек, более шести с половиной тысяч получили ранения. Часть города была разрушена. Разрушение порта стало большим ударом для экономики Ливана, которая и без того переживала тяжелый период. 

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