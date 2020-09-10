WWF: за полвека численность популяций животных на планете снизилась на 68%

С 1970 по 2016 год популяции млекопитающих, птиц, рептилий и рыб сократились на 68%, говорится в опубликованном в четверг, 10 сентября, докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Главной причиной исчезновения животных WWF называет антропогенный фактор. «На сегодняшний день не подверженными деятельности человека остается всего лишь 25 % суши», — указывает фонд.

Реклама Читать далее

Доклад Всемирного фонда дикой природы выходит каждые два года. В опубликованном «Глобальном индексе живой планеты 2020 года» WWF отмечает, что в период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%. Индекс живой планеты основан на данных о численности более 4 тысяч видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. При этом ученые анализировали сведения о популяции позвоночных животных, так как они проще поддаются учету.

«Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана. Кривая неумолимо идет вниз – наступает момент, когда мы должны развернуть эту тенденцию вспять», – говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Главными причинами проблем биоразнообразия наземных экосистем являются изменения в землепользовании и расточительное использование ресурсов, которые нам дает природа», – указывает WWF. В последние десятилетия ускорились темпы вырубки лесов и перевода нетронутых природных местообитаний в земли сельхозназначения. Деятельность человека оказала влияние на 75% земной поверхности, отмечает WWF.

Но от человека страдает и Мировой океан, воды которого повсеместно загрязняются. Как говорится в докладе, «чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и застройка береговой линии, наряду с другими факторами затронули весь океан от мелководья до глубин, а изменение климата продолжит оказывать нарастающее воздействие на морские экосистемы как и пластик, и другой антропогенный мусор, который оказывается в воде».

Помимо прямого воздействия человека на дикую природу, на популяции животных сказывается и потепление климата. «Уже была зафиксирована первая гибель вида млекопитающих по причине изменений климата, другие виды пока только начинают ощущать на себе последствия этих изменений», – пишет WWF. По прогнозам, в последующие десятилетия климатические изменения приведут к гибели многих видов животных.

Особенно чувствительны к перемене климата обитатели полярных регионов, указывает WWF. Например, в России уже можно видеть, как меняется жизнь крупных животных – северные олени меняют свои пути миграции, белые медведи остаются на берегу, меняют свой рацион питания и чаще выходят к поселениям.

Существует немело научных публикаций о том, что человечество постепенно убивает планету, убивая тем самым и себя. В одном из последних исследований ученые-физики просчитали, что жизнь на планете остановится уже через несколько десятилетий, если темпы вырубки лесов останутся прежними.

Авторы работы – исследователи Университета Тарапака (Чили) и Института Алана Тьюринга (Великобритания) – установили, что если эти темпы сохранятся, «все леса на планете исчезнут примерно через 100–200 лет». «Но совершенно очевидно, что исчезновение лесов начнет влиять на природу не только тогда, когда будет срублено последнее дерево», ― пишут авторы работы. Если человечество продолжит уничтожать леса и использовать природные ресурсы теми же темпами, как сейчас, через 40 лет вероятность выживания цивилизации сократится до 10%, выяснили физики-теоретики. Их исследование было опубликовано в международном научном журнале Nature Scientific Reports.

Исследователи WWF также делают прогнозы. В докладе «Живая планета 2020» они публикуют несколько моделей будущего развития событий. Самый оптимистичный сценарий предполагает «усиленную природоохранную работу» и переход человечества к новой экономической модели. «В этом случае мы сможем вернуться на уровень биологического разнообразия 2010 года к 2070-му», – предполагает WWF.

Согласно второму сценарию, «если человечество не откажется от разрушительных действий и сохранит действующую систему ведения хозяйства, но уделит больше внимания охране природы, переломить тенденцию удастся на десять лет позже и восстанавливаться природа будет значительно медленней».

Однако такие модели развития не включают в себя многие факторы. «Это исследование — одно из первых такого рода», – отмечают в WWF, поэтому многие риски в него не были включены. В связи с этим фонд обещает составить новую, «более подробную дорожную карту сохранения биоразнообразия».

Пока же наибольшие для биоразнообразия потери, согласно докладу, зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки. Там сокращение популяции видов животных оценивается в 94%.

В то же время пока еще существуют нетронутые человеком обширные территории, которые необходимо сохранить. В качестве примеров WWF называет территории в России, Канаде, Бразилии и Австралии. «Россия одна из стран, где сохранились самые обширные по площади нетронутые территории. Нам есть чем гордится, но эти богатства мы не бережем. По данным Глобальной сети экологического следа, россияне используют куда больше ресурсов, чем средний житель планеты», – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков.

«С каждым годом экологический след человечества растет, а уровень благополучия биологического разнообразия падает. Единственный способ изменить эту тенденцию, сохранить живой мир и дать ему возможность восстановиться – изменить отношение к ведению хозяйства, к структуре глобальной экономики. Наша миссия – остановить деградацию окружающего мира и выстроить будущее, в котором человечество живет в гармонии с природой. И время действовать пришло, пока еще есть возможность переломить ход событий», – призывает WWF.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться