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Пожары на западе США: как минимум 15 погибших, сотни тысяч эвакуируют

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Небо над Сан-Франциско, 9 сентября 2020 г.
Небо над Сан-Франциско, 9 сентября 2020 г. ADRIANNA TAN via REUTERS - ADRIANNA TAN
RFI
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По меньше мере 15 человек погибли в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон на западе США, где бушуют масштабные лесные пожары. Только в Орегоне эвакуировали полмиллиона человек, передает в пятницу, 11 сентября, CNN со ссылкой на местные власти.

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По данным Национального межведомственного пожарного центра (National Interagency Fire Center), к четвергу сожжена территория в 4,4 млн акров (около 1,8 млн га) в 12 западных штатах. Пожары распространились по всему западному берегу: от пограничного с Канадой штата Вашигтон до границы с Мексикой.

Власти Орегона не исключают, что за один из самых разрушительных лесных пожаров, уничтоживший целые жилые кварталы в двух городах, начался в результате поджога, пишет The New York Times. В этом штате уже эвакуировали полмиллиона человек (порядка 10% населения). Число вынужденно покидающих свои дома продолжает расти.

Последствия лесных пожаров недалеко от города Финикс, штат Орегон, 10 сентября 2020 г.
Последствия лесных пожаров недалеко от города Финикс, штат Орегон, 10 сентября 2020 г. REUTERS - CARLOS BARRIA

На запад США направили пожарных со всей страны. В противопожарных операциях задействованы военные и авиация. Однако пока не удается взять пожары под контроль. Распространению огня способствует жаркая сухая погода и сильный ветер.

На севере Калифорнии пожар, названный August Complex Fire, начавшийся 17 августа, стал самым масштабным в истории штата. Он уничтожил более 471 тыс. акров земли. Пока его удалось взять под контроль лишь на четверть.

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