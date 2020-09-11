Пожары на западе США: как минимум 15 погибших, сотни тысяч эвакуируют

По меньше мере 15 человек погибли в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон на западе США, где бушуют масштабные лесные пожары. Только в Орегоне эвакуировали полмиллиона человек, передает в пятницу, 11 сентября, CNN со ссылкой на местные власти.

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По данным Национального межведомственного пожарного центра (National Interagency Fire Center), к четвергу сожжена территория в 4,4 млн акров (около 1,8 млн га) в 12 западных штатах. Пожары распространились по всему западному берегу: от пограничного с Канадой штата Вашигтон до границы с Мексикой.

Власти Орегона не исключают, что за один из самых разрушительных лесных пожаров, уничтоживший целые жилые кварталы в двух городах, начался в результате поджога, пишет The New York Times. В этом штате уже эвакуировали полмиллиона человек (порядка 10% населения). Число вынужденно покидающих свои дома продолжает расти.

Последствия лесных пожаров недалеко от города Финикс, штат Орегон, 10 сентября 2020 г. REUTERS - CARLOS BARRIA

На запад США направили пожарных со всей страны. В противопожарных операциях задействованы военные и авиация. Однако пока не удается взять пожары под контроль. Распространению огня способствует жаркая сухая погода и сильный ветер.

На севере Калифорнии пожар, названный August Complex Fire, начавшийся 17 августа, стал самым масштабным в истории штата. Он уничтожил более 471 тыс. акров земли. Пока его удалось взять под контроль лишь на четверть.

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