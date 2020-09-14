В Японии определились с будущим премьер-министром

Ведущая в правящей коалиции Либерально-демократическая партия 14 сентября избрала нового лидера, который на этой неделе сменит Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии. Им стал 71-летний генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, сообщает Kyodo News.

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Отмечается, что партийное голосование было скорее формальностью. Есихидэ Суга уверенно обошел двух других кандидатов: бывшего министра обороны и бывшего главу МИД Японии.

Суга заявил, что продолжит административную реформу для повышения эффективности работы правительства, а также курс на дерегулирование экономики. Среди дипломатических задач, которые придется решать новому премьер-министру, называют действия Китая в Восточно-Китайском море и укрепление связей с США. Ему также придется решить, как быть с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

РИА Новости, цитируя пресс-конференцию в эфире японского телеканала NHK, отмечает, что Суга коснулся вопроса принадлежности Курильских островов и заявил о готовности продолжать диалог с Россией.

В конце августа Синдзо Абэ объявил о намерении покинуть пост премьер-министра Японии по состоянию здоровья.

Сын фермера и «укротитель» бюрократии

Японская пресса отмечает, что биография будущего премьера сильно отличается от биографии Синдзо Абэ, потомка политической династии, с юных лет готовившего себя к высоким должностям.

Есихидэ Суга родился в 1948 году в деревне префектуры Акита на севере страны. Его отец занимался разведением клубники, и даже вывел поздний сорт, пользовавшийся особой популярностью. Сам Суга не хотел становиться фермером. По его словам, после школы он фактически сбежал из дома и переехал в Токио, где в 1969 году поступил в частный университет Хосэй. Студенческими протестами во времена войны во Вьетнаме он не интересовался. В те годы он работал охранником и младшим ассистентом в отделе новостей, чтобы оплатить учебу.

Политикой Суга заинтересовался через несколько лет после окончания университета. Он стал секретарем члена парламента, более десяти лет изучал все тонкости торговли, и в конце концов успешно баллотировался в городское собрание Йокогамы в 1987 году. В 47 лет Суга выиграл выборы в палату представителей от Либерально-демократической партии. Свою первую должность в кабинете министров Суга получил при первом правительстве Синздо Абэ (2006—2007 гг.).

Будущего премьера называют трудоголиком и трезвенником, не любящим всеобщего внимания. До весны прошлого Есихидэ Суга был относительно мало известен японцам. Его популярность и узнаваемость выросла, когда император Акихито отрекся от Хризантемового трона, и на престол взошел принц Нарухито. Тогда именно Суга объявил о начале летосчисления Рэйва.

Отмечается, что, работая «за кулисами», Суга «обуздал» японскую бюрократию для проведения административной реформы, пользуясь порой довольно жесткими методами.

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