Бахрейн и ОАЭ подпишут в Вашингтоне соглашения о нормализации отношений с Израилем

Во вторник, 15 сентября, главы МИД Бахрейна и ОАЭ подпишут соглашения о нормализации дипломатических отношений с Израилем.

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Предполагается, что министры иностранных дел Абдулла бин Зайед аль-Нахайян (ОАЭ) и Абдулатиф бин Рашид аз-Заяни (Бахрейн) подпишут документ в Вашингтоне. В церемонии также примут участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп.

О подготовке подписания договора между Израилем и Бахрейном стало известно 11 августа. Совместный пресс-релиз США, Израиля и ОАЭ разместил в своем твиттере 13 августа Дональд Трамп.

Издание Times of Israel напоминает, что это соглашение является лишь первым шагом на пути к восстановлению нормальных дипломатических отношений: после того, как документ будет подписан, его должны будут также одобрить в израильском Кнессете. При этом издание подчеркивает, что, по всей вероятности, за соглашение выступит большинство членов Кнессета.

ОАЭ и Бахрейн станут третьей и четвертой по счету арабскими странами, которые в полном объеме восстановят дипломатические отношения с Израилем: в 1979 году аналогичный шаг совершил Египет, а в 1994 году — Иордания.

Информацию о скором подписании договора критически восприняли в Палестинской автономии. Премьер-министр автономии Мохаммад Штайе назвал день подписания «мрачным днем» в палестинской истории, а само соглашение — «постыдным». Об этом сообщает корреспондент RFI в Рамалле. Сообщалось о призывах проводить 15 сентября пикеты и митинги в странах Ближнего востока, а также за рубежом возле посольств ОАЭ, Бахрейна, Израиля и США.

Секретарь Организация освобождения Палестины Саэб Эракат также заявил, что страны пошли на сближение с Израилем не ради установления мира на ближневосточных территориях, а для создания коалиции против Ирана. Ранее 15 сентября президент Трамп прокомментировал в твиттере информацию о подготовке Ираном некой акции в отместку за убийство в Багдаде генерала Сулеймани во время авиаудара американских ВВС. Трамп предупредил, что, в случае осуществления этой акции, Вашингтон нанесет по Ирану мощный ответный удар. Незадолго до этого издание Politico сообщило, что Иран планируют покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс.

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