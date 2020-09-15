В ООН усомнились в возможности искоренить голод в мире к 2030 году

По данным за 2019 год, 8,9% населения планеты, то есть около 690 млн человек, страдали от голода.

В нынешнем контексте искоренить к 2030 году голод и недоедание в мире вряд ли получится. Об этом во вторник, 15 сентября, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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В 2015 году были сформулированы 17 глобальных целей устойчивого развития, которые предполагалось осуществить к 2030 году. Искоренение голода и недоедания является одной из них. «Цель 2 — «Нулевой голод» — содержит обещание покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и оказывать содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Данная цель является приоритетной для Всемирной продовольственной программы ООН», — говорится на сайте международной организации.

Однако во вторник, 15 сентября, в ФАО выпустили специальный доклад, в котором говорится, что в нынешних обстоятельствах, в том числе ввиду эпидемии COVID-19, к 2030 году достичь «нулевого голода», по всей вероятности, не получится.

«Сегодня из-за эпидемии COVID-19 беспрецедентные санитарный, экономический и социальный кризисы угрожают жизням и обеспечению людей всем необходимым. В этом контексте осуществление данных целей становится еще более сложным», — цитирует агентство France-Presse фрагмент доклада ФАО.

Также в организации высказали сомнение в том, что за десятилетний срок удастся воплотить некоторые другие цели, такие как восстановление мировых запасов рыбы и восстановление и сохранение площади мирового леса.

По данным за 2019 год, 8,9% населения планеты, то есть около 690 млн человек, страдали от голода. Ежегодно этот показатель увеличивался на 10 млн человек.

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