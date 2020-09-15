Ученые из США нашли компонент антитела, «полностью нейтрализующий» коронавирус

Ученые из школы медицины Питтсбургского университета (США) выделили крошечный компонент антитела, который «полностью нейтрализует» вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell, они также приводятся в пресс-релизе на сайте Питтсбургского университета.

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В сообщении говорится, что ученые выделили самую маленькую на сегодняшний день биомолекулу, которая нейтрализует коронавирус. Речь идет о компоненте антитела, который в десять раз меньше полноразмерного антитела. На основе этого компонента был создан препарат Ab8. У подопытных мышей и хомяков Ab8 показал эффективность как в лечении, так и в профилактике коронавирусной инфекции.

Отмечается, что крошечный размер компонента увеличивает его способность диффузии в тканях организма, а также позволяет вводить его альтернативными методами (например, ингаляцией). «Важно отметить, что он не связывается с клетками человека. Это признак того, что он не будет иметь негативных побочных эффектов у людей», — говорится на сайте Питтсбургского университета.

Один из авторов исследования Джон Меллорс выразил надежду, что Ab8 станет не только лекарством для лечения COVID-19, но и профилактическим средством, предотвращающим заражение коронавирусом.

Найденный компонент является вариабельным доменом тяжелой цепи (VH) иммуноглобулинов (антител). Его обнаружили с путем «отлова» из более чем ста миллиардов потенциальных кандидатов. В качестве «приманки» использовался шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Ab8 образуется, когда VH-домен сливается с иммуноглобулином.

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