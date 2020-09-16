Эксперты ООН заподозрили Мадуро в преступлениях против человечности

По мнению авторов расследования, Николас Мадуро мог быть причастен к совершению преступлений против человечности

Эксперты ООН подозревают президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов правительства страны в преступлениях против человечности. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на 411-страничный доклад, составленный представителями организации. По данным экспертов ООН, Мадуро и министры обороны и внутренних дел могут быть причастны к многочисленным убийствам и пыткам.

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В сентябре прошлого года Совет ООН по правам человека в утвердил решение об отправке в Венесуэлу группы экспертов для расследования сообщений о внесудебных казнях, пытках и других жестоких преступлениях в этой стране. Венесуэла заранее дала знать, что не будет сотрудничать с международными экспертами.

Как сообщает AFP, группа независимых экспертов ООН не смогла посетить Венесуэлу, однако смогла собрать доказательства по фактам преступлений, ответственность за которые лежит на режиме Николаса Мадуро и министрах его правительства. Речь идет о пытках и убийствах, которые, по данным, собранным на базе удаленных интервью с почти 300 пострадавших, совершались «при прямой поддержке высокопоставленных офицеров и представителей правительства».

Агентство Reuters со ссылкой на одного из авторов расследования, чилийца Франциско Кокса, сообщает, что Николас Мадуро мог лично указывать главе разведки Венесуэлы, кого из оппозиционеров нужно задержать без решения суда. «Николас Мадуро приказывал совершать преступления через посредников, а иногда и минуя их, давая личные указания», — заявил Кокс.

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Расследованиями преступлений, в которых подозреваются власти Венесуэлы, занимается международный уголовный суд ООН в Гааге. Расследования жестокого обращения с протестующими во время протестов против Мадуро там начали в 2018 году. Согласно официальным данным, распространенным прокуратурой Венесуэлы, с 2014 года в ходе акций погибли десятки человек. Представители уголовного суда ООН заявляли, что в Гааге решение по жалобам оппозиции может быть вынесено уже к концу 2020 года.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с 2015 года, когда оппозиция получила большинство мест на парламентских выборах. Основным противников Николаса Мадуро является Хуан Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны в 2019 году. Главой государства его признали более 50 стран, в том числе США и Франция. Россия лидера оппозиции поддержать отказалась.

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