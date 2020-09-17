Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Кандидатура Алексея Навального была выдвинута на Нобелевскую премию мира учеными «признанных университетов, которые занимаются Россией». Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

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«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира», – написал Сергей Ерофеев на своей странице в Facebook.

Про Алексея Навального теперь еще и такая новость: сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются... Publiée par Sergei Erofeev sur Mercredi 16 septembre 2020

По его словам, процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. «В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые. Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей», – добавил он.

Согласно уставу Нобелевского фонда, кандидата на премию могут выдвинуть члены парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, обладатели Нобелевской премии мира, члены советов организаций, награжденных Нобелевской премией мира, члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Позже Ерофеев подтвердил «МБХ медиа», что Навальный официально номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. «Я об этом сообщаю с согласия тех, кто это сделал. Не все готовы раскрывать свои имена, но, надо полагать, поскольку это получился почти массовый процесс, то рано или поздно какие-то имена всплывут», – цитирует издание его слова.

Подтвердить информацию о выдвижении Алексея Навального в Нобелевском комитете не могут, так как это запрещено уставом: имена и другие данные номинантов, согласно правилам, можно будет раскрыть только по истечении 50 лет.

Ранее номинировать предложили среди прочих президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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