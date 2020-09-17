Гибель самолета Качиньского: Польша решила добиваться ареста российских авиадиспетчеров

Генеральная прокуратура Польши подала запрос об аресте диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, работавших во время крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом заявила в четверг, 17 сентября, официальный представитель прокуратуры Эва Бялик.

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Польская сторона обвиняет диспетчеров Виктора Р., Павла П. и Николая К. в «умышленном доведении до катастрофы, приведшей к гибель большого количества людей». Об этом Бялик заявила польским журналистам.

Ходатайство об аресте будет рассматриваться в одном из окружных судов Варшавы. Сообщается, что если оно будет удовлетворено, диспетчеров могут объявить в международный розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к новости о ходатайстве об аресте диспетчеров «относятся негативно». По словам Пескова, ему пока не известно, поступали ли в российскую генеральную прокуратуру какие-либо обращения от польских коллег в связи с этим запросом.

Самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года. При крушении погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, который направлялся с делегацией в Катынь.

Причины крушения самолета пытались установить несколько следственных групп. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что катастрофа произошла из-за недостаточной подготовки экипажа и борта, а также из-за решение пилотов не уходить на запасной аэродром. Как сообщало агентство «Регнум», первая комиссия, созданная в Польше, сочна причиной крушения самолета чрезмерное снижение в условиях ограниченной видимости из-за тумана. Наконец, в июле этого года в результате повторного расследования польская комиссия заключила, что причиной стал ряд «преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154М <…>, преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами, так и в том, что касается аварии и взрывов, которые в конечном итоге уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — цитирует отчет следственной группы РБК.

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