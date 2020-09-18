Послы стран ЕС пообещали брать список политзаключенных на все встречи с властями Беларуси

Послы стран Евросоюза, работающие в Беларуси, выступили в пятницу, 18 сентября, с совместным обращением к белорусским властям. Они призвали их соблюдать существующие международные обязательства, а также освободить людей, задержанных по политическим причинам в прошедшие месяцы.

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Текст совместного обращения разместило в своих соцсетях представительство ЕС в Беларуси.

Европейские дипломаты выразили солидарность с политическими заключенными в Беларуси и предупредили, что в знак этой солидарности будут приносить список попавших под стражу на все встречи с представителями белорусских властей. Они также призвали действующее правительство страны начать диалог с оппозицией, соблюдать права и свободы граждан и обеспечить демократические процедуры, на которых настаивают белорусы.

Ранее 18 сентября Светлана Тихановская по видеосвязи приняла участие в заседании Совета по правам человека ООН. Она заявила, что происходящее в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество незамедлительно вмешаться.

В ходе этого заседания эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен назвала ситуацию в стране «катастрофической». По ее словам, которые приводит AFP, ей известно о более чем 500 заявлениях о пытках, о тысячах случаев нанесения побоев, кроме того, в отношении более 10 тысяч человек были допущены злоупотребления во время задержаний.

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