Путину, Лукашенко и авторам ножа из фекалий присудили Шнобелевские премии

17 сентября были названы лауреаты Шнобелевской премии. В оригинале премия, пародирующая Нобелевскую, называется Ig Nobel Prize (от английского слова ignoble — «постыдный»). Ее вручают за научные достижения, «заставляющие сначала смеяться, а потом задуматься». 30-я церемония вручения Шнобелевской премии из-за пандемии прошла исключительно в интернете. В предыдущие годы ее вручали в театре Сандерса Гарвардского университета. В этом году, по традиции, были вручены премии в десяти номинациях.

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Владимир Путин, Александр Лукашенко и главы государств или правительств еще семи стран (Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, США, Турции и Туркменистана) разделили Шнобелевскую премию в категории «медицинское образование». Отмечается, что они «использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Для Александра Лукашенко это уже вторая Шнобелевская премия. В 2013 году его отметили Шнобелевской премией мира за запрет на публичные аплодисменты. Этой же премией тогда наградили и белорусскую милицию, задержавшую однорукого человека за аплодисменты. По информации TUT.BY, жителю Гродно Константину с одной рукой в 2011 году суд назначил крупный штраф за хлопанье. Отец подсудимого находился в суде и уверял судью, что его сын не мог аплодировать одной рукой, однако суд оказался непреклонен.

В 2020 году Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана «за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в двери посреди ночи, а затем убегали». По данным СМИ, дипломаты двух ядерных держав на фоне обострения в Кашмире также делали непристойные телефонные звонки, отключали друг другу электричество и воду, устраивали автомобильные погони и запугивали детей.

Шнобели за научные открытия

Большинство же премий в этом году, как и раньше, вручили ученым за настоящие научные открытия, польза от которых на первый взгляд может вызвать сомнения. Так, Шнобеля по физике дали двум австралийским ученым украинского происхождения Ивану Максимову и Андрею Потоцкому за изучение того, что происходит с земляными червями при вибрации на высокой частоте. Премию по психологии вручили за разработку метода выявления людей, страдающих нарциссизмом, путем изучения их бровей. Шнобелем в категории «экономика» отметили попытку оценить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах и средним числом поцелуев в губы.

Отдельно стоит отметить лауреатов Шнобелевской премии в категории «акустика». Группу ученых отметили за эксперимент с помещением самки китайского аллигатора в герметичную камеру, заполненную смесью кислорода и гелия. Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции с коллегами выяснил, как это изменяет тембр звуков, издаваемых рептилией, чтобы понять, как аллигаторы с помощью тембра могут «рассказать» сородичам о размерах своего тела.

Еще одну премию в номинации «материаловедение» вручили ученым из Государственного университета в Кенте (США, штат Огайо) за доказательство того, что нож, сделанный из замороженных человеческих фекалий, не работает.

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