В Пекине объявили об ответных мерах после запрета в США приложений TikTok и WeChat

С 20 сентября на территории США будет ограничен доступ к приложениям TikTok и WeChat

Китайское правительство объявило в субботу, 19 сентября, о создании механизма, позволяющего ограничить деятельность иностранных компаний. Заявление Пекина стало ответом на введенный США запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat

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Министерство коммерции КНР обещало опубликовать список неблагонадежных компаний, «чья деятельность может нести угрозу национальному суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности и развития». Работа этих компаний может быть ограничена на территории страны.

В Пекине действия США называют политикой «запугивания». «Если США продолжат свои односторонние действия, то Китай примет необходимые меры, чтобы защитить самым решительным образом права и законные интересы китайских предприятий», —говорится в заявлении китайского министерства.

Согласно указу президента Дональда Трампа, с 20 сентября на территории США будет ограничен доступ к мобильным сервисам TikTok и WeChat. В частности, вводится запрет на скачивание приложений, на их обновление через онлайн-магазины приложений, а также запрещается предоставление услуг интернет-хостинга, позволяющих приложениям работать в США.

Администрация Трампа объясняет такое решение защитой граждан США, чьи персональные данные могут попасть в руки китайских властей. Также американский лидер обвиняет Пекин в промышленном шпионаже. Ранее Белый дом потребовал от владельцев TikTok продать американские операции сервиса какой-нибудь американской компании.

Ранее в «черный список» США попала другая китайская компания — Huawei. Американские власти обвинили телеком-оператора в промышленном шпионаже.

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