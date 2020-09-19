Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковом оружии при администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам удалось разработать самое мощное и быстрое оружие. На следующий день Владимир Путин сказал то же самое про российские ракеты

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковом оружии в период, когда у власти в Соединенных Штатах находился Барак Обама. Об этом политик заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Миннесота, добавив, что оружие США может развивать «гораздо большую» скорость, чем разработанное в России.

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Заявление о том, что Россия создала собственное гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных американских технологиях, Трамп сделал за несколько месяцев до выборов президента США в ноябре 2020 года. «У них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета. (…) Но у нас есть ракета, которая развивает гораздо большую скорость», — подчеркнул политик.

Выступая перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании, Трамп подчеркнул, что США удалось создать «самое мощное» оружие в истории человечества. «Я даже не скажу, какого оно типа. Вы не хотите знать этого», — сказал Трамп, заверив избирателей в том, что у США есть «самое смертоносное» оружие в мире.

В субботу, 19 сентября, президент России Владимир Путин также прокомментировал российское гиперзвуковое оружие. Он не ответил на обвинения Трампа, однако на дистанционной встрече с бывшим гендиректором «НПО Машиностроение» Гербертом Ефремовым заверил, что Москва была вынуждена создать гиперзвуковое оружие из-за политики Вашингтона.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина. Началу разработки российского гиперзвукового оружия, как заверил Путин, положил выход США из Договора о ПРО в 2002 году.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия обладает «самым современным» оружием, которое превосходит мировые аналоги.

В 2019 году по инициативе США прекратилось действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединенные Штаты обвинили Россию в создании и испытании крылатой ракеты, которая не соответствовала условиям соглашения. В МИД России в ответ обвинили Вашингтон в неоднократном несоблюдении ДРСМД при развертывании системы ПРО.

В 2021 году заканчивается действие договора СНВ-III, целью которого является ограничение и сокращение ядерных арсеналов США и России. Будут ли Москва и Вашингтон продлевать его действие, неизвестно.

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