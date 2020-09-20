США объявили о восстановлении санкций ООН против Ирана, в Европе считают по-другому

США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и пообещали принять меры, если другие страны не присоединятся. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео

США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и пообещали принять меры, если другие страны не присоединятся. Об этом в воскресенье, 20 сентября, объявил госсекретарь Майк Помпео. Глава европейской дипломатии считает, что Вашингтон не может восстанавливать санкции, так как вышел из соглашения.

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В Вашингтоне считают, что Иран нарушил обязательства, закрепленные в соглашении с так называемой «шестеркой» от 2015 года. Поэтому США, как одна из сторон, подписавших соглашение, имеет право инициировать восстановление санкций Совета Безопасности ООН. «США ожидают, что все члены ООН в полном объеме выполнят свои обязательства по осуществлению этих мер», — говорится в заявлении Помпео.

Однако европейские страны уверены, что, поскольку США вышли из соглашения в 2018 году, то они теперь не могут инициировать восстановление санкций ООН. Об этом заявил в воскресенье еврокомиссар по иностранным делам Жозеп Боррель. Он также пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы добиться соблюдения ядерной сделки всеми сторонами.

С аналогичным заявлением ранее также выступили Франция, Великобритания и Германия. «Любые действия или меры США» по восстановлению санкций «не будут иметь юридических последствий», — говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран, опубликованном в пятницу.

В Москве назвали действия США «театральной постановкой» и «разнузданным поведением». «Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном», — говорится в коммюнике российского МИДа.

В Тегеране считают заявления властей США лживыми. «Мы ожидаем, что международное сообщество и все страны мира выступят против безответственных действий режима в Белом Доме», — цитирует AFP заявление главы МИД Ирана Мохаммада-Джавада Зарифа.

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