Трамп намерен выдвинуть кандидатуру судьи Верховного суда до выборов президента

Президент США может назвать кандидата на пост судьи Верховного суда уже на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинет своего кандидата на вакантный пост в Верховном суде США до выборов 3 ноября. Как заявил политик в субботу, 19 сентября, он предложит назначить на это место женщину, которая заменит скончавшуюся за шесть недель до голосования судью и лидера либерального крыла в ВС Рут Бейдер Гинзбург. Тем самым Трамп стремится усилить позиции сторонников Республиканцев в высшем органе судебной власти США.

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Трам призвал незамедлительно рассмотреть в Сенате кандидатуру нового судьи. Политик заверил, что назовет имя претендента на пожизненное назначение в Верховный суд, который влияет на важнейшие решения в законодательной истории США, уже на следующей неделе. Трамп заверил, что выдвинет на этот пост женщину.

Президент уточнил, что в его списке возможных кандидатов — 45 человек. Источники CNN сообщают, что Трамп может предложить судью Апелляционного суда США 48-летнюю Эми Кони Барретт, которую Politico называет «религиозным консерватором» и ревностным католиком. Правозащитники опасаются, что в случае утверждения Барретт, она может проголосовать за отмену исторического решения Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты в США, сообщает Голос Америки.

Оппонент Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года демократ Джо Байден призвал его подождать с выдвижением кандидатуры на этот пост до объявления результатов президентских выборов. Такого же мнения придерживаются другие сторонники Демократической партии.

Как и в России, в США членов Верховного суда утверждает верхняя палата парламента по предложению президента. Сенат, где сейчас у Республиканцев чуть более половины кресел (53 из 100) может не утвердить спорную кандидатуру, после того как минимум два консервативных сенатора заявили, что поддерживают аргумент Байдена, согласно которому назначить кандидата на пост судьи должен победитель выборов 2020 года.

В случае, если Трампу удастся назначить своего кандидата, шесть пожизненных членов Верховного суда из девяти будут выдвинуты президентами из Республиканской партии.

Старейшая судья Верховного суда США Рут Гинзбург, чью кандидатуру внес президент-демократ Билл Клинтон, умерла 18 сентября на 88-м году жизни. Яркий представитель либерального крыла, она посвятила свою жизнь борьбе за гендерное равенство и активно выступала против дискриминации женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Гинзбург пользовалась уважением как среди сторонников республиканцев, так и демократов. В день ее смерти над Белым домом приспустили американский флаг.

Как сообщает NBC News со ссылкой на внучку Рут Гинзбург, перед смертью судья Верховного суда пожелала, чтобы ее не заменяли до проведения выборов президента США.

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