Ученые нашли двух детенышей Яванского носорога. Их осталось всего 74 особи

Яванский носорог является одним из самых редких млекопитающих на Земле, осталось всего несколько десятков особей

В заповеднике на острове Ява ученые заметили двух маленьких детенышей носорогов. Яванский носорог является одним из самых редких млекопитающих на Земле, их осталось всего несколько десятков особей. О появлении на свет двух новых особей в воскресенье, 20 сентября, сообщило Министерство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.

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Обнаружить двух маленьких носорогов удалось благодаря видеокамерам, установленным в индонезийском национальном парке Уджунг-Кулон, расположенном в западной части острова Ява. Первый раз они были замечены еще в марте. Две молодых особи — мальчик и девочка — получили имена Лютер и Элен.

Остров Ява остался последним местом обитания этого вида носорогов, который входит в род Индийских носорогов и встречался ранее на территории всей Южной Азии. На сегодняшний день, по данным индонезийских властей, их осталось всего 74 особи. Появление двух детенышей дает ученым надежду на возможность спасти этот исчезающий вид животных.

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