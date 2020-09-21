Полиция США задержала подозреваемую в попытке отравления Трампа.

В США была задержана женщина, которую подозревают в том, что она отправила на имя президента США конверт, в котором содержался рицин.

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Как подтвердил 20 сентября агентству France-Presse глава таможенной службы штата Нью-Йорк, женщина была задержана в городе Буффало, на мосту, который соединяет Канаду и США. По словам чиновника, «ведется следствие». Американские СМИ передают, что при задержании женщина имела при себе огнестрельное оружие. В понедельник утром судья должен установить меру пресечения подозреваемой.

Ранее, в субботу, американская газета New York Times и телеканал CNN сообщили, что полиции удалось перехватить письмо, которое содержало яд рицин. Оно было адресовано Дональду Трампу, однако не дошло до Белого дома, а было перехвачено раньше. При этом New York Times указывает, что письмо было отправлено из Канады.

Конверт задержали в почтовом отделении Вашингтона, где провели несколько тестов. Все они показали наличие рицина. Яд рицин в виде порошка смертельно опасен даже в маленьких дозах, он не имеет противоядия.

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